Investita da auto a Busto Arsizio: Elena Arletti non ce l’ha fatta

Busto Arsizio (Varese) - Non ce l’ha fatta la donna vittima di un investimento nella serata di martedì a Busto Arsizio, Elena Arletti, 50 anni, è morta oggi all’ospedale di circolo di Varese dove era stata trasportata dopo il drammatico incidente. Le sue condizioni era apparse subito gravissime, i traumi riportati non le hanno lasciato scampo, oggi è sopraggiunto il decesso.

L’incidente era avvenuto martedì sera intorno alle 22 lungo il Sempione all’altezza dell’incrocio con via Ferrè, la donna era stata travolta da un’auto. Sul posto erano subito arrivati i soccorsi del 118 e gli agenti della Polizia locale che hanno raccolto tutti gli elementi utili per fare chiarezza sulla dinamica.

Come da prassi l’autorità giudiziaria disporrà l’autopsia cambiando il capo di imputazione per l’automobilista da lesioni in omicidio stradale. Al vaglio degli inquirenti anche la velocità alla quale viaggiava la macchina al momento del devastante impatto che non ha lasciato scampo alla cinquantenne.