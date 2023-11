No all’ospedale unico Busto Arsizio-Gallarate: il comitato torna a manifestare

Busto Arsizio (Varese), 24 novembre 2023 – Torna a manifestare il Comitato per il diritto alla salute del Varesotto e organizza un presidio domani sabato 25 novembre alle 15,30 a Busto Arsizio in piazza Santa Maria per rilanciare la battaglia contro il progetto del nuovo ospedale unico di Busto Arsizio – Gallarate, per il quale il 27 ottobre in Regione è stato firmato l’accordo di programma per la realizzazione del maxipolo sanitario nel rione bustese di Beata Giuliana.. Spiega in un comunicato il Comitato: “Il progetto dell’ospedale unico è stato portato avanti senza che in alcun modo fosse dimostrata la sua migliore capacità di rispondere ai bisogni di salute della popolazione e ai diritti dei malati, a partire dalla riduzione delle liste di attesa, rispetto a quella dei due ospedali esistenti. Negli ultimi anni la gestione degli ospedali di Busto Arsizio e Gallarate ne ha determinato, anche attraverso indiscriminate soppressioni e accorpamenti di reparti, l’abbandono, il degrado e la fuga di personale, allo scopo di giustificare una decisione, quella dell’ospedale unico, le cui vere ragioni sono state evidentemente occultate”. Continua ”Oltre alle prospettive di una sanità pubblica sempre più precaria per noi cittadini, è importante sapere che la realizzazione dell’ospedale unico a Beata Giuliana comporterà l’abbattimento di 65mila mq di bosco, oltre a evidenti e inevitabili conseguenze sul traffico nella zona. Tutto ciò, al contrario di quanto viene promesso, non potrà che causare danni all’ambiente e alla nostra salute”.

Attenzione ai costi: mantenere e ammodernare i presidi esistenti richiederebbe un minor impegno finanziario, ricorda infatti il Comitato che in sede di definizione dell’ipotesi dell’accordo di programma è stato stimato che “ il rilancio e ammodernamento delle attuali strutture ospedaliere avrebbero un costo di 283.576.580,00 €, a fronte di 412.620.713,00 € per la chiusura di Gallarate e l’ampliamento dell’ospedale di Busto Arsizio, e di 440.016.065,00 € per il nuovo ospedale unico a Beata Giuliana,al netto delle opere viarie e delle compensazioni per il verde distrutto”. Conclude “ noi siamo a favore del mantenimento in vita degli attuali ospedali e proponiamo di investire per la salvaguardia delle aree verdi e boschive di Beata Giuliana (fondamentali per l’ambiente e la salute psico-fisica umana) e per il rilancio e l’ammodernamento delle attuali strutture ospedaliere di Busto Arsizio e Gallarate, che comporterebbero senza dubbio un minor impegno finanziario”. Domani nel pomeriggio a Busto Arsizio il presidio