Busto Arsizio, travolta da un’auto: morta donna di 74 anni

Busto Arsizio (Varese) – Incidente mortale questa mattina a Busto Arsizio, vittima un’anziana di 74 anni, travolta da un’auto.

E’ accaduto intorno alle 11 in viale Boccaccio, arteria stradale tra le più trafficate in città, l’incidente all’altezza di un distributore di carburante. L’anziana è stata investita da un’auto, alla guida un ottantenne, sul posto sono subito arrivati i soccorsi con ambulanza e auto medica e gli agenti della Polizia locale per i rilievi.

Nonostante il disperato tentativo di salvarla dei soccorritori del 118, per la donna non c’è stato nulla fare, è deceduta all’arrivo all’ospedale di Legnano. La Polizia locale ha raccolto gli elementi utili a fare chiarezza sulla dinamica, incolume ma sotto choc l’anziano alla guida dell’auto.