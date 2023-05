Busto Arsizio, gli studenti del Tosi attori per solidarietà con l’Emilia Romagna

Busto Arsizio, 26 maggio 2023 – Il “Pinocchio” in musical per aiutare una scuola colpita dall’alluvione. L’appuntamento è questa per questa sera, alle 21: gli studenti della compagnia teatrale dell’ITE Enrico Tosi porteranno in scena al Teatro Sociale “Delia Cajelli” di Busto Arsizio, il musical “Pinocchio”.

Uno spettacolo che è il risultato finale di un progetto, il PON “Piano Estate”, che ha visto l’impegno di moltissimi studenti dall’autunno ad oggi. "Non solo hanno dato vita a uno spettacolo strepitoso, – fa sapere, davvero entusiasta la preside Amanda Ferrario – ma hanno vinto ansie, paure, blocchi, e sono esplosi, facendo faville. Vederli crescere di giorno in giorno, pranzare insieme, condividere sabati e domeniche, sostenersi, mettersi in relazione parlando il linguaggio magico della musica, è stata un’esperienza di cui andare fieri”.

Un grande evento che,continua la dirigente “ non vogliamo vivere da soli, così questa sera e nei prossimi giorni raccoglieremo un contributo che andrà all’istituto comprensivo di Brisighella, fortemente colpito dall’alluvione dell’Emilia Romagna. Il ricavato sarà portato direttamente alla scuola nei prossimi giorni da una delegazione guidata da Susanna Arnoldi, una mamma rappresentante del consiglio di istituto e del Comitato Genitori”. Un bell’esempio di solidarietà, da scuola a scuola.