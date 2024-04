Busto Arsizio, scomparsa da lunedì Dayana Martinez: ha 12 anni. I genitori: “Siamo disperati, aiutateci”

Una ragazzina di 12 anni è scomparsa a Busto Arsizio, in provincia di Varese. Si chiama Dayana Martinez e lunedì mattina è uscita da casa sua, nel quartiere di Sacconago, per andare a scuola all’Istituto Galilei. Ma lì non è mai arrivata e da quel momento di lei si è persa ogni traccia.

Non appena si sono accorti della scomparsa, i genitori hanno presentato denuncia ai carabinieri. Da più di 24 ore sono in corso le ricerche che forze dell’ordine, familiari, amici e genitori dei compagni hanno avviato anche attraverso i social media.

“Siamo disperati”, hanno detto il padre e la madre della dodicenne. “Abbiamo passato tutto il giorno e la notte a cercarla senza esito. Siamo spaventati. Dayana ha un cellulare ma è senza scheda, lo usa per giocare. Ringraziamo chiunque potrà darci notizie”.

Dayana è alta un metro e 60 centimetri e al momento della scomparsa indossava una felpa bianca, una maglietta gialla, pantaloni marroni e scarpe Nike nere, bianche e rosa. Chiunque abbia informazioni sulla sua scomparsa può contattare le forze dell’ordine al numero di emergenza (112). Ogni segnalazione può essere fondamentale.