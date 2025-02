Busto Arsizio, Polizia locale armata di taser: arriva il via libera ma con polemica

Busto Arsizio (Varese), 26 febbraio 2025 – Via libera al Taser, la pistola ad impulsi elettrici, per la Polizia locale. Nella seduta del Consiglio comunale la maggioranza ha approvato la mozione presentata dalla Lega, con un emendamento di Fratelli d’Italia, per dotare la Polizia locale di strumenti di difesa come il Taser o il Bolawrap (sistema di immobilizzazione a distanza) oltre ad eventuali altre tecnologie. Respinta invece la mozione del Pd per il contrasto all’abuso di alcol.

La proposta per il Taser è stata formulata con la mozione da Isabella Tovaglieri, eurodeputata e consigliere comunale della Lega, dopo i disordini in piazza Garibaldi del 10 gennaio scorso quando decine di giovani, soprattutto stranieri, insultarono i poliziotti e il Governo. Ha così commentato Tovaglieri l’approvazione: “Si tratta di un passo avanti fondamentale per la sicurezza della nostra città. Grazie a questo strumento, già in uso alle Forze dell’ordine statali, i nostri agenti potranno intervenire in modo più rapido ed efficace contro le minacce rappresentate dalle baby gang e dai soggetti particolarmente pericolosi, tutelando la propria incolumità e quella dei bustocchi”.

La mozione è passata con i voti della maggioranza compatta a cui si sono aggiunti quelli della lista Popolo riforme libertà e del Gruppo Misto, dall’opposizione voto contrario di Santo Cascio (Progetto in comune), mentre i consiglieri del Pd Cinzia Berutti e Paolo Pedotti criticando la mozione non hanno partecipato al voto. Quella bustese sarà la prima Polizia locale nel territorio provinciale a dotarsi di Taser per il cui utilizzo gli agenti saranno formati. Ma è polemica, ieri il segretario cittadino del Pd Paolo Pedotti ha scritto in una nota: “Riteniamo doveroso intervenire per esprimere perplessità in merito al voto della maggioranza e alla visione di sicurezza che intende trasmettere alla città. Da parte del centrodestra è infatti arrivata la bocciatura, senza possibilità di modifiche, della mozione Pd per il contrasto all’abuso di alcol e per individuare aree più critiche in città dove rafforzare il divieto. L’approccio della maggioranza, che ha invece approvato il testo di una mozione della Lega, emendato da Fratelli d’Italia, non considera infatti alcun tipo di misura preventiva dei fenomeni che possono produrre problemi di ordine pubblico o quanto meno di scarso decoro urbano in Città. Riteniamo quindi l’atto approvato e il voto connesso pura propaganda politica”.