Busto Arsizio: inchiesta sulla piscina Manara. Quali sono le accuse e cosa c’entra la qualità dell’acqua

Busto Arsizio, 14 maggio 2024 – La gestione della piscina Manara di Busto Arsizio della società spagnola Forus, con cui il Comune ha interrotto il rapporto in anticipo per varie inadempienze e dopo ripetute segnalazioni di problemi da parte degli utenti, è al centro di un’indagine della Procura di Busto Arsizio, l’ipotesi al vaglio degli inquirenti è di frode in pubbliche forniture.

Gli uomini della Guardia di Finanza, che conducono le indagini, coordinati dal sostituto procuratore Nadia Calcaterra, hanno sequestrato documentazione negli uffici in via Manara. Accertamenti sono in corso per verificare se siano state alterate le relazioni sulle analisi dell’acqua per far apparire tutti i valori a norma di legge quando invece non lo erano.

L’inchiesta è partita dopo quanto accaduto nel mese di febbraio quando una decina di bambini accusarono malori per l’eccessiva presenza di cloro nell’acqua. Le indagini ora faranno chiarezza.