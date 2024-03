Il rilancio della piscina. Nuovo gestore e lavori straordinari

Voltare pagina è l’obiettivo per la piscina Manara, che negli ultimi anni ha avuto problemi con la gestione della società Forus, con conseguenti disservizi per gli utenti, che spesso hanno manifestato il loro malcontento. Rescisso il contratto con l’operatore, l’amministrazione si sta muovendo per arrivare al più presto all’individuazione di un nuovo gestore per i prossimi due anni. Intanto il Comune si è mosso per partire con i primi lavori di manutenzione straordinaria. Nell’ultima seduta del consiglio comunale è stata approvata la variazione di bilancio illustrata dall’assessore allo Sport Maurizio Artusa, con uno stanziamento di 131.916 euro per l’impianto natatorio che, superata la situazione critica degli ultimi tempi, vuole tornare a essere un fiore all’occhiello. La giunta ha approvato l’esecuzione degli interventi volti a garantire la sicurezza, con particolare riguardo alle criticità relative agli impianti tecnologici e di filtraggio delle vasche interne, lavori che saranno finanziati con la fidejussione riscossa dalla società. Il prossimo passo è affidare a un nuovo operatore la gestione dal primo giugnoal 31 maggio 2026: ci sarebbero già quattro realtà interessate.