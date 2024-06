Busto Arsizio, il caso piscina Manara: quattro indagati per frode in pubbliche forniture e falso La struttura, fino al 31 maggio scorso gestita dalla società spagnola Forus, al centro di un’indagine partita dopo quanto era accaduto a febbraio quando una decina di bambini accusarono disturbi a causa dell’eccessiva quantità di cloro in acqua