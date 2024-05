Piscina Manara, la svolta. La gestione a Acquamore. A metà giugno apre l’estivo

Svolta nella vicenda della piscina Manara dopo la problematica gestione della società spagnola Forus, con cui l’amministrazione comunale ha risolto anzitempo il contratto: il comune ha affidato ad Aquamore (Acqua 13 ssd rl) la gestione del servizio di balneazione e bagni pubblici presso l’impianto natatorio per la durata di 2 anni a decorrere dal 1 giugno.

Venerdì la piscina rimarrà chiusa al pubblico per consentire le operazioni di riconsegna dell’impianto da parte di Forus al Comune. A partire da sabato alll’impianto di via Manara sarà attivo un info-point Aquamore a disposizione dell’utenza.

La parte coperta rimarrà chiusa al pubblico a decorrere dal 1 giugno per tutta la stagione estiva per permettere le operazioni di manutenzione straordinaria già disposte dal comune e in attesa di effettuazione anche a causa del contenzioso avviato da Forus Italia ssd. La parte esterna dell’impianto, per la stagione estiva, sarà dunque riaperta al pubblico, indicativamente a partire dalla metà del mese di giugno, al termine dei lavori di sistemazione del parco esterno già avviati l’altro giorno dall’amministrazione Comunale.

Aquamore è il gruppo che gestisce lo Sportcenter dell’Università Bocconi di Milano e che in provincia di Varese è già presente a Jerago con Orago, dove gestisce la piscina comunale.

Forus lascerà Busto Arsizio venerdì , come previsto.

E da giugno Aquamore farà ripartire l’impianto, ma solo con l’estivo mentre la parte interna sarà interessata dai lavori di riqualificazione. R.F.