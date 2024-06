Piscina Manara, ultimi ritocchi. Il “mare in città” riapre sabato

In vista del 22 giugno, sabato, c’è solo da sperare che il tempo sia favorevole e assicuri sole e caldo, condizioni indispensabili per il primo tuffo estivo in piscina, all’impianto in via Manara che proprio sabato riaprirà lo spazio all’aperto. In giro per la città sono apparsi anche i manifesti che annunciano la ripartenza.Il "mare" cittadino per la gioia dei tanti frequentatori che nell’ultimo anno hanno dovuto fare i conti con una situazione problematica determinata dalla gestione della società spagnola con cui l’amministrazione comunale per le inadempienze ha interrotto in anticipo il contratto, in questi giorni è sottoposto agli ultimi interventi necessari per riavviare l’attività rispettando la data in calendario, il 22 giugno.

Dal primo giugno c’è il nuovo gestore, la società Aquamore, decisa a rilanciare come si merita la struttura bustese, il primo importante segnale è appunto la riapertura dello spazio estivo, seguito il 24 giugno dall’avvio del "summer camp" per i bambini.

Tutto deve essere a posto per sabato, ma proprio per poter avviare la stagione estiva sono stati necessari diversi lavori di manutenzione, per una spesa complessiva di 83 mila euro, per la quale a fine maggio il consiglio comunale ha approvato la ratifica della variazione di bilancio d’urgenza, utile alla sistemazione dell’area esterna della piscina Manara e di altri piccoli interventi sulla struttura. I lavori, avviati subito e a carico del Comune, visto che il gestore uscente non ha provveduto, hanno riguardato la revisione o la sostituzione delle pompe, la sanificazione dei filtri, la riparazione del telo di copertura, la pulizia generale, la sostituzione di piastrelle, per un totale di 83 mila euro compresa anche la sistemazione dell’area verde. L’urgenza del provvedimento è stata dettata proprio dalle necessità di realizzare gli interventi in tempo utile per l’apertura estiva e per non privare i cittadini di un servizio essenziale.

Dopo un sopralluogo nei giorni scorsi sono emerse altre necessità, pertanto la giunta ha deliberato una variazione urgente da 40 mila euro per altri interventi, tra cui il rinnovo dell’arredo esterno, con nuovi ombrelloni e lettini. Obiettivo inaugurare la stagione estiva e insieme il rilancio dell’impianto sabato 22 giugno. "Stiamo lavorando incessantemente per rispettare la data – conferma l’assessore allo Sport Maurizio Artusa. La parte coperta, anche questa migliorata, riaprirà invece a settembre".

R.F.