Lutto a Busto Arsizio, è morto Luca Torno: aveva 54 anni

Busto Arsizio (Varese) , 25 agosto 2024 – Lutto a Busto Arsizio, nel Varesotto: è morto Luca Torno, il fondatore dell’agenzia di eventi Royal Time.

Il 54enne è stato trovato in arresto cardiaco nella mattinata di oggi, domenica 25 agosto, nel suo appartamento di Madonna Regina a Busto Arsizio. Vani tutti i tentativi di rianimarlo. Sull’improvviso decesso indagano i carabinieri della compagnia di Busto, ma si parla di cause naturali.

Appena si è diffusa la triste notizia, diversi i messaggi di affetto e ricordo apparsi sui social: “Che brutto tiro che ci hai fatto. Mi mancherà l'energia che mettevi nell'animare la nostra Busto. Adesso che sei con Tuo Papà , libero dalla malattia, ne avrete da raccontarvi...”, scrive Franco. E Sara: “Non posso crederci, una valanga di idee, sogni e sconfitte ci hanno unito… Quanti eventi e quante chiacchierate”.

Luca torna era un personaggio molto noto a Busto Arsizio, perché la sua agenzia organizzava numerosi eventi e collaborava spesso con l’amministrazione comunale. Tra gli appuntamenti più sentiti c’era ‘Cuori in piazza’, manifestazione ideata per dare visibilità alle tante associazioni di volontariato che operano in città.

Torno, originario di Busto Arsizio, si occupava da oltre un trentennio di marketing, pubblicità, organizzazione di eventi, consulenza aziendale, prima all’interno di svariate agenzie, poi alla guida di Royal Time, la società da lui fondata nel 2011.