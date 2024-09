Busto Arsizio, incendio in un appartamento: il proprietario ricoverato in gravi condizioni

Busto Arsizio, 19 settembre 2024 – Allarme nelle prime ore del giorno per un principio d'incendio in un’abitazione posta al primo piano di una palazzina di via San Michele 8, a Busto Arsizio.

Una persona disabile, priva di sensi per il fumo respirato, è stata ri trovata sul pavimento della cucina: i Vigili del fuoco intervenuti l’hanno rianimata e trasferita d’urgenza al Pronto soccorso dell’ospedale di Busto in codice rosso.

La squadra dei pompieri è ancora in posto per gli ultimi rilievi ma intanto i locali interessati sono stati dichiarati inagibili.