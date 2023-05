Busto Arsizio inaugura il “pit-stop“ per le madri

Sarà inaugurato lunedì nella Casa di Comunità di viale Stelvio a Busto Arsizio il BabyPit-Stop, un luogo accogliente e riservato in cui le mamme della città potranno sostare per tutto il tempo necessario. "Uno spazio dedicato alle donne che necessitano di fare una pausa rilassata e confortevole, cambiare i pannolini dei loro figli o allattarli – spiega la dottoressa Antonella Scampini, direttore della Casa di Comunità di Busto Arsizio –. Spesso accade che, passeggiando per la città con i bambini piccoli, si abbia la necessità di provvedere a bisogni impellenti dei piccoli ed è in risposta a questa esigenza che si colloca il nostro Baby Pit-Stop". Lo spazio consentirà alle mamme di prendersi cura dei loro bambini in serenità, senza la fretta tipica di chi è spesso costretta a farlo in luoghi scomodi e improbabili. Di recente alla Casa di comunità è stato trasferito dalla vecchia sede il servizio di Continuità assistenziale ex guardia medica) e sono stati attivati nuovi ambulatori. Da lunedì ci sarà anche il BabyPit – Stop. Ros.For.