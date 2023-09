Busto Arsizio, detenuto tenta di evadere durante visita in ospedale e picchia un agente

Busto Arsizio, 20 settembre 2023 – Ancora un agente di Polizia Penitenziaria aggredito a Busto Arsizio. È successo stamattina, a darne notizia il Sappe (sindacato autonomo di Polizia penitenziaria) con il segretario regionale Alfonso Greco. “Questa mattina – fa sapere Greco – mentre si trovava all’ospedale per essere sottoposto a visita programmata, un detenuto di origine marocchina di 33 anni, ristretto presso la Casa circondariale di Busto Arsizio, ha cercato di evadere”. Un copione purtroppo già visto di recente.

Continua il sindacalista: “Nel tentativo, ha scaraventato a terra uno dei tre poliziotti di scorta, rimasto ferito con prognosi da verificare. Bloccato dagli altri due colleghi, ha minacciato gli stessi di ritorsioni una volta uscito dal carcere per avergli impedito la fuga. Rientrato in istituto sbeffeggiava il personale per ciò che aveva compiuto”.

La situazione dunque è sempre più preoccupante.”Non possiamo andare avanti così, dove oltre al danno subiamo anche la beffa - aggiunge -. Il Sappe auspica quanto prima una celere soluzione a questi eventi, oramai divenuti meramente statistica”.