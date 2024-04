Busto Arsizio, delegazione cinese in visita all’Istituto La Provvidenza: “Nuovi tirocini all’estero per gli studenti”

Una delegazione di formatori cinesi in visita all’Istituto La Provvidenza a Busto Arsizio. Sei dirigenti e formatori del BeijingCollege of Social Administration di Pechino e membri del Training Center of the Ministry of Civil Affairs, sono in questi giorni in visita a Busto Arsizio per conoscere le attività della Fondazione Its Incom Academy, giovedì 19 aprile hanno visitato la storica casa di riposo cittadina.

Nella sede dell’Istituto La Provvidenza i dirigenti cinesi, interessati a realtà che offrono cura e assistenza alla popolazione fragile, e i referenti di Incom Academy hanno potuto visitare il Centro Diurno Integrato e alcuni reparti della RSA. Gli esperti hanno avuto l’opportunità di approfondire la realtà del lavoro di assistenza e cura della persona svolto quotidianamente all’interno della struttura.

La delegazione si è poi spostata al Campus di Its Incom Academy in Via Cairoli. In questa sede i rappresentanti delle due istituzioni si sono confrontati sugli ambiti e le modalità di svolgimento dei percorsi di specializzazione post-diploma per valutare la possibilità di collaborazioni future.

“Its Incom Academy - ha commentato la direttrice di Its Incom Academy, Rosaria Ramponi - crede molto nelle collaborazioni internazionali, ambito che ampliamo ogni anno per offrire ai nostri studenti la possibilità di tirocini all’estero, all’interno del programma Erasmus”.

“È per noi un onore ospitare questa delegazione proveniente da così lontano – ha sottolineato Luca Edoardo Trama, Direttore Generale dell’Istituto La Provvidenza –. Siamo lieti che la Fondazione Its Incom abbia proposto la visita della nostra realtà e speriamo che quanto osservato possa aver offerto uno spaccato interessante e proficuo per questi studiosi”.