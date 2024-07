Da Busto Arsizio in Islanda in bici, i ragazzi del Tosi ce l’hanno fatta

Busto Arsizio, 31 luglio 2024 – Ce l’hanno fatta: «Ieri sera, stremati dalle condizioni meteo sempre avverse, sono arrivati a Reykjavik i ragazzi di “Oltre l’impossibile”, dieci studenti con le due professoresse, Marina Sesso e Stefania Marinoni, e Andrea Devicenzi, atleta paralimpico e life coach», scrive la dirigente scolastica dell’Ite Tosi di Busto Arsizio, Amanda Ferrario.

«Hanno ancora qualche giorno da spendere insieme, prima di ripartire per l’Italia il 2 agosto – continua la preside –. Ma hanno tanto da raccontare e occhi che brillano di gioia, quella gioia incontenibile di chi ce l’ha fatta. Hanno sfidato vento e pioggia battente, bagnati fradici per conquistare una tappa dopo l’altra. Hanno strappato una doccia calda, quando possibile. Hanno cucinato e lavato gamelle.

Hanno montato tende quando la furia degli elementi cospirava contro di loro. Sono dieci adolescenti, la più giovane, Emma, ha solo 15 anni, e hanno creduto nella forza del gruppo e nella fatica condivisa. Hanno vinto insieme, pensando di non farcela in alcuni istanti, distrutti dalla fatica in altri, ma sempre pronti a sostenersi l’uno con l’altro».

Nel loro cicloviaggio in Islanda hanno incontrato altri viaggiatori, qualcuno ha fatto un pezzo di

strada con loro, altri hanno offerto un riparo per la notte quando la pioggia incessante aveva

inzuppato le tende. Sottolinea la dirigente scolastica: «La resilienza è questa cosa qua… È imparare che la vita ti mette alla prova, ma puoi contare sulla famiglia e sugli amici. Sulle competenze che hai acquisito e che saprai sfoderare al momento opportuno».

Ferrario conclude con una riflessione sulla scuola: «La scuola oggi deve essere al passo con i tempi. Deve sfidare, deve mettere alla prova, deve accompagnare, deve aiutare a spiccare il volo». Un’ immagine su tutte, «Il pianto liberatorio di tutti loro, ieri sera, mentre raccontavano ai loro genitori di avercela fatta tutti.. non ha prezzo! E adesso costruiremo il docufilm che in autunno sarà disponibile per la visione». E saranno emozioni da condividere!