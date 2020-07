Busto Arsizio (Varese), 3 luglio 2020 - Ci siamo, il 2021 sarà l’anno del rilancio a colpi di progetti per l’area delle Nord, complessivamente 170 mila metri quadrati, da oltre vent’anni in attesa di essere riqualificata. Sotto passano i binari interrati, sopra ci sono i parcheggi e tanto degrado che sarà via via cancellato con nuove costruzioni e verde. Negli anni non sono mancati dibattiti, incontri, progetti per disegnare il suo futuro (fu interpellato anche l’archistar svizzero Mario Botta), ma poi tutto finiva nel cassetto quasi fosse impossibile rilanciare quell’enorme spazio.

Il primo atto, fondamentale per il cambio di passo, l’approvazione più di un anno fa della variante del Pgt, che sbloccava la situazione, ieri l’annuncio da parte dell’assessore all’Urbanistica Giorgio Mariani degli interventi che tre proprietari tra i privati (sono società immobiliari) intendono realizzare nei loro ambiti, complessivamente riguardano 38.226 mq. "E’ stato protocollato oggi il Masterplan che riguarda le tre proprietà – spiega l’assessore – è un bel passo in avanti, sono soddisfatto, dopo decenni l’area delle Nord finalmente cambierà volto". Da ricordare che è stata avviata anche la collaborazione con il Politecnico di Milano: i docenti stanno infatti lavorando sulle linee guida alle quali dovranno poi attenersi i proprietari in fase di realizzazione dei progetti. Secondo quanto indicato nel documento presentato dagli investitori sono previsti in un primo ambito alloggi soprattutto per gli studenti universitari fuorisede (7500 mq) e spazi commerciali (1050), nel secondo alloggi “senior living”, per anziani con servizi a loro dedicati (5750 mq) e uno spazio per uffici (1020 mq), nel terzo ambito un insediamento commerciale (3300 mq).

Sulla possibilità di realizzare alloggi per gli universitari fuorisede si è impegnato in modo particolare l’assessore Mariani che ha incontrato alcune università, che si sono dimostrate interessate all’offerta, in considerazione della facilità di collegamento ferroviario dallo scalo di via Monti con Milano. Con la realizzazione di questi progetti l’amministrazione comunale avrà inoltre a disposizione 225 parcheggi, non solo, a pese degli investitori sarà realizzata una prima parte del parco, la cosiddetta “promenade”, nella fascia di proprietà pubblica. Obiettivo dunque raggiunto, quello di far convivere commercio, terziario, residenziale e verde. E torna in auge anche la realizzazione del grande autosilo sull’area del mercato che sembrava destinato a rimanere nel cassetto, invece sarà indispensabile dal momento che nella zona saranno eliminati i posteggi oggi esistenti per far posto ai nuovi insediamenti residenziali e commerciali. Il primo passo, con la presentazione al protocollo del Masterplan, è stato compiuto, ora può prendere il via l’iter che porterà poi all’approvazione dei progetti e all’avvio dei cantieri.