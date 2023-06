Botteghe amarcord Addio alla titolare della cartoleria Demo "Si è chiusa un’epoca"

di Christian Sormani

L’amministrazione comunale saluta Olga Ambrozic, titolare del negozio storico Demo Cartoleria e e profumeria di Parabiago. "È sempre significativo ricordare le persone che hanno contribuito alla storia della nostra città – afferma emozionato il sindaco Raffaele Cucchi – e la cartoleria Demo è sicuramente un’attività che ha accompagnato i cambiamenti storici, se vogliamo, anche con un ruolo di informazione importante durante gli anni delle guerre. Salutare Olga Ambrozic a nome della città diviene, pertanto, un dovere che sento, ma anche un modo per fissare la memoria di tutti". Nell’apprendere la notizia della scomparsa di Olga Ambrozic in Vecchi (98 anni), l’amministrazione comunale ha espresso il proprio cordoglio ai familiari, ricordando alla città di Parabiago una donna che ha saputo far crescere un’attività storica che dal 1910 è punto di riferimento nel centro città. Eugenio Vecchi nel 1910 mosse i primi passi per Demo Cartoleria, avviando la vendita porta a porta di giornali, per poi due anni dopo procedere alla posa della prima edicola, con tanto di lettera dell’allora prevosto al sindaco per esprimere la propria contrarietà vista la vicinanza alla chiesa parrocchiale. Riconosciuta, infatti, da Regione Lombardia nel 2022 come negozio storico, Demo Cartoleria (arricchita in seguito con articoli di profumeria e negli anni ’70 suddivisa in più attività), continua ancora oggi ad essere un’attività dinamica e attiva. Questo è dovuto sicuramente alle quattro generazioni che nel tempo si sono succedute e hanno saputo arricchire le offerte, ma soprattutto alla lungimiranza di Eugenio Vecchi (suocero di Olga Ambrozic) che nel 1910 ha avviato l’attività di vendita giornali porta a porta intercettando un bisogno e da lì la prima edicola e, a partire dagli anni Quaranta, le altre proposte commerciali. Nata nel 1912 come edicola in piazza Vittorio Emanuele (piazza Maggiolini) alla fine degli anni Trenta si trasferì in via Sant’Antonio al civico 10. Oltre ai giornali e libri iniziano ad aggiungersi articoli per l’igiene personale, cartoleria, testi scolastici, giocattoli, valigeria e forniture per calzaturifici. Alla fine degli anni ’60 il ritorno in piazza Maggiolini dove un tempo c’era l’edicola.