Bodio Lomnago, rapina al ristorante: la donna entra in cucina urlando e il complice ruba

Bodio Lomnago (Varese), 3 maggio 2023 – Arrestati gli autori della rapina in un ristorante di Bodio Lomnago avvenuta qualche sera fa. Si tratta di due italiani trentenni, una donna e un uomo, entrambi con precedenti, ora in carcere.

Secondo la ricostruzione die militari, il 30 aprile scorso, la donna ha fatto irruzione nel locale gridando e si è diretta verso la cucina, attirando l’attenzione dei dipendenti presenti che cercavano di capire cosa stesse accadendo. Il parapiglia era solo un diversivo: infatti, in quegli stessi attimi, un complice, con il volto parzialmente coperto da una mascherina chirurgica, si è introdotto nel ristorante e si è impossessato dei soldi custoditi all’interno della cassa. quindi dopo aver puntato la pistola (risultata giocattolo) a una dipendente è riuscito a fuggire. Per aprirsi la via alla fuga l'uomo ha puntato la pistola (poi rivelatasi falsa) contro una dipendente. I due sono scappati a piedi.

Immediatamente allertati sono arrivati i carabinieri di Azzate che grazie ad alcuni dettagli forniti dai dipendenti e alle tempestive ricerche hanno rintracciato la coppia. L'uomo, 30enne italiano con precedenti, aveva ancora addosso parte della refurtiva. In un'auto usata dalla coppia i militari hanno anche recuperato la pistola giocattolo priva del tappo rosso e un coltello a serramanico, sottoposti a sequestro. Entrambi sono stati arrestati e portati in carcere.