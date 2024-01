Biglietti degli autobus, aumenti con il nuovo anno

Una doccia fredda per chi usa il trasporto pubblico cittadino che si è trovato a fare i conti con un sensibile aumento dei costi di trasporto. Le nuove tariffe sono entrate in vigore il primo gennaio ma le conseguenze si sono viste soprattutto da ieri con il rientro di studenti e pendolari. Il biglietto per la corsa singola è passato da un euro ad un euro e cinquanta. Aumento da 1,5 a 2,5 euro se il titolo di viaggio viene preso sul mezzo. Il mensile studenti è passato da 18,5 a 31 euro e sensibili aumenti sono arrivati anche per l’annuale e gli altri abbonamenti. Ad aggiungere la beffa il fatto che i viaggiatori scoprono degli aumenti al momento dell’acquisto del titolo di viaggio perché non c’è stata nessuna comunicazione né sui mezzi né sui media comunali. "Sul sito Stie non è semplice trovare la novità – racconta uno studente che ha chiamato anche in Comune per lamentare gli aumenti non comunicati – bisogna scendere nella sezione dedicata alle tariffe di Saronno e non c’è un avviso in home page come ci si aspetterebbe". Il giovane ha anche tentato di chiamare in Municipio "ma mi han detto che il lunedì pomeriggio non c’era nessuno con cui parlare perché era chiuso". Il giovane ha chiamato Stie che gestisce il servizio avendo la conferma degli aumenti. "Ci tengo a precisare che il servizio non è stato né migliorato né implementato: le linee 3 e 5 restano molto svantaggiate". S.G.