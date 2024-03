Benvenuto ai nuovi nati di fine anno

Terra di centenarie e di piccini. L’amministrazione di Castellanza li omaggia sempre: le prime con un mazzo di fiori, i secondi con il pacco dono di benvenuto.

Così si è svolta la terza e ultima giornata dedicata ai nati del 2023, promossa dall’assessorato alle Politiche sociali e alla Gentilezza. All’iniziativa hanno aderito i neo-genitori dei bimbi nati nel bimestre novembre-dicembre, una decina, che si sono ritrovati insieme con i loro pargoletti e le famiglie nella Sala colonne del Palazzo comunale, in compagnia del sindaco Mirella Cerini e del vicesindaco Cristina Borroni. Il “Benvenuto ai nuovi nati“ è un progetto che ha l’intento di diffondere pratiche di accoglienza, attraverso la collaborazione dell’amministrazione con le associazioni e le realtà cittadine che si occupano dei servizi ai bambini da 0 a 6 anni. Un appuntamento rimasto saldo nel tempo, nonostante il costante calo delle nascite.

Al trend negativo nazionale non sfugge Castellanza: sono stati 85 i nuovi nati nel 2023, contro i 99 del 2022, dunque 14 culle in meno. Ma gli amministratori non si perdono d’animo. "Questa iniziativa ci rende sempre molto soddisfatti – hanno commentato il sindaco Cerini e il vice Borroni –. A ogni appuntamento il riscontro è molto alto sia in termini di adesioni che di gradimento. Sono occasioni di aggregazione apprezzate, soprattutto in questi anni in cui i nuclei tendono a essere sempre meno numerosi". Quindi la consegna del pacco dono di benvenuto. Contiene un cappellino colorato realizzato all’uncinetto, un documento educativo riguardante il corretto utilizzo del cellulare da parte dei più piccini e un opuscolo contenente tutte le informazioni utili sui servizi presenti sul territorio, per la fascia di età da 0 a 6 anni.

Inoltre, al momento dell’iscrizione anagrafica dei bambini, è stata consegnata una tessera sconto del 10% sull’acquisto di alcuni beni presso le farmacie aderenti all’iniziativa. Il kit vuole essere così un utile strumento per le famiglie, per poter affrontare con serenità il periodo che segue l’arrivo della cicogna.

