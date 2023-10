Beni pubblici a nuovo. Si investono 7 milioni

I plessi delle scuole Cavour e Mazzini, la palestra di via Calatafimi e l’edificio di via dei Mille che fu sede della Provincia di Milano: tutte strutture al centro di lavori di recupero e ristrutturazione per circa sette milioni di euro nella zona centrale della città, che l’amministrazione comunale mette "in vetrina" per provare a raccontare quella che, a detta del governo guidato da Lorenzo Radice, è una strategia a media e lunga scadenza che punta sulla ricostruzione di una parte di città attraverso una serie di interventi che punteggiano il territorio e segnano il passaggio a un nuovo modo di intendere il "ri"costruito, nel segno del risparmio energetico e dell’efficienza degli edifici. Ieri mattina il sindaco Lorenzo Radice, l’assessora alla Comunità inclusiva Ilaria Maffei, quella alle Piccole cose, Monica Berna Nasca e la dirigente del settore Opere pubbliche Rosalba Russo hanno organizzato una serie di sopralluoghi nelle strutture dell’area centrale al centro di interventi di recupero. "Abbiamo spiegato più volte che la scelta strategica è quella di lavorare sui beni pubblici – ha ripetuto anche questa volta il primo cittadino –, su quella parte di patrimonio della Città che può diventare una piattaforma, una leva per innescare un cambiamento nell’offerta dei servizi che rendano più attrattiva Legnano sotto vari aspetti".

L’intenzione da sola non basta ed è stato il Pnrr a costruire l’opportunità: se gli interventi mostrati ieri valgono 7 milioni di euro circa, a Legnano il Pnrr, infatti, ne ha portati in maniera diretta o indiretta (attraverso altri enti) ben 70. Ed ecco gli interventi della zona centro: la riqualificazione delle scuole Cavour (aule, bagni, accesso al cortile, serre didattiche, serramenti, cappotto esterno e cortile) vale due milioni di euro e i lavori inizieranno a gennaio 2024; la pavimentazione della vicina palestra, circa 100mila euro, è stata invece già completata. Alle scuole Mazzini, invece, si lavora sul miglioramento sismico dell’edificio (650mila euro), spogliatoi per 200mila euro e palestra, completata, per 110 mila euro. Altra palestra è in via Calatafimi, dove si lavorerà (opere da iniziare) con un investimento da 630mila euro. I giochi del parco Trento Trieste, per 200mila euro, sono stati completati, mentre alla biblioteca Marinoni cominceranno a breve le opere di riqualificazione per 700mila euro. Infine, il "pezzo grosso", un intervento da circa 2,5 milioni di euro, c’è il recupero funzionale della ex sede della Provincia di via dei Mille.