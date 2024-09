Beata Giuliana: tornano le puzze. Resta il mistero

Sembravano essersi dissolte le puzze che da tempo si fanno sentire nel rione bustese di Beata Giuliana. Invece nei giorni scorsi l’odore acre e fastidioso si è rifatto sentire. E resta il mistero sulla causa. A segnalare il caso ancora i cittadini ai quali fino ad oggi non è stato possibile dare risposte sull’origine dei cattivi odori, ricomparsi dopo la tregua d’agosto. In passato il circolo bustese di Legambiente, dopo aver raccolto numerose segnalazioni da parte dei residenti nella zona, aveva presentato un esposto. In consiglio comunale era stato affrontato l’argomento e il Comune di Busto Arsizio aveva interpellato i "vicini" Gallarate e Cassano Magnago, interessati nella fascia di confine con l’area bustese, dal problema, obiettivo individuare le cause e trovare la soluzione. Le cause restano al momento ignote.

Rosella Formenti