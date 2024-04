Escono in barca nel lago e perdono l’orientamento, paura per due turisti 19enni

Luino, 3 aprile 2024 – Vigili del fuoco in azione questa sera a Luino, l’allarme è scattato alle 19,30, con la richiesta di soccorso per due ragazzi stranieri, diciannovenni, in difficoltà nelle acque del lago Maggiore tra Maccagno e Cannero.

In volo anche l’elicottero decollato da Malpensa. I due giovani si erano avventurati con due paddle nel lago poi avevano perso l’orientamento. A dare l’allarme un familiare dei due giovani. Subito è partita la squadra del soccorso acquatico, i vigili del fuoco li hanno raggiunti con un battello pneumatico, quindi li hanno caricati a bordo e portati a riva, ad attenderli il personale sanitario che li ha visitati.

Le loro condizioni non destavano preoccupazione e per i due turisti stranieri non si è reso necessario il trasporto in ospedale.