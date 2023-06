Banca delle visite pet", aiuto alle cure per animali domestici a Legnano e in tutta Italia"

La povertà sanitaria causa rinunce alle cure. Redditi bassi o inesistenti, precarietà, disoccupazione: la salute ne fa le spese, si trascurano prevenzione e piccoli e grandi interventi. Anche gli animali domestici, di riflesso, ne sono coinvolti. Se non si hanno soldi per pagare il dentista, immaginiamo come si possa garantire il benessere di un cane o di un gatto. Per venire incontro anche alle esigenze degli animali c’è la “Banca delle visite pet“, che offre visite solidali. La Banca ha sede a Formello (Roma) ma l’iniziativa è estesa a tutto il territorio nazionale. Il requisito per accedervi è avere un Isee inferiore a 12mila euro. La persona bisognosa di una prestazione per il proprio animale registra la richiesta su www.bancadellevisitepet.it. Indica eventuali criticità e il massimo raggio di spostamento possibile. Il back office avvia la pratica e contatta l’utente per verificare i requisiti minimi: oltre all’Isee, lo stato di necessità, o se ci sono segnalazioni da Amici point, sostenitori o enti e associazioni locali. Banca delle visite pet contatta quindi i professionisti veterinari e le strutture veterinarie disponibili più vicini al domicilio del richiedente, accordandosi per pre-autorizzare la visita. La persona chiama il centro per fissare l’appuntamento e lo comunica alla banche che offre anche supporto a utenti fragili. Crea inoltre un deterrente per contrastare l’abbandono degli animali nei casi in cui, per difficoltà economiche o personali, e presenza di patologie bisognose di cure costose, l’animale rischia di essere lasciato. La Banca ha il patrocinio di Enpa, Ente nazionale protezione animali.

S.V.