Banca dati per le complicanze dei trapianti. Università Insubria e ospedale in prima linea Un progetto finanziato dal Pnrr creerà una banca dati per gestire le complicanze dei trapianti. L'Università dell'Insubria guiderà l'iniziativa, coinvolgendo altre realtà italiane. L'obiettivo è identificare marcatori per intercettare tempestivamente le complicanze e sviluppare nuovi schemi diagnostici. Il Centro di malattie infettive di Paolo Grossi svolgerà un ruolo cruciale nel progetto.