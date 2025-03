Baff Film Festival , buio in sala per gli studenti

BUSTO ARSIZIO (Varese)Entra nel vivo il BAFF- BA Film Festival, edizione numero 23. Dopo la serata inaugurale di sabato e l’incontro ieri con Nanni Moretti, oggi prendono il via le proiezioni della rassegna “Made in Italy – Scuole“. Il coinvolgimento degli studenti fin dalla prima edizione ha caratterizzato il festival bustese: oggi alle 9 al cinema teatro Lux è in programma “Il ragazzo dai pantaloni rosa“ di Margherita Ferri, adattamento cinematografico della storia di Andrea Spezzacatena, vittima di bullismo e cyberbullismo omofobo, che si tolse la vita il 20 novembre 2012 a 15 anni. Alle 9.30 all’Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni (Via Magenta 70) proiezione di “Bestiari, erbari, lapidari“ di Massimo D’Anolfi e Martina Parenti, presentato Fuori Concorso alla 81ª Mostra di Venezia: i registi terranno una Masterclass alle 15 sempre a Villa Calcaterra, sede dell’Istituto Antonioni. Evento speciale alle 20.30 al Teatro di via Dante a Castellanza con un omaggio al cinema di Elisabetta Sgarbi. Questa sera in dialogo con il direttore artistico del Baff Giulio Sangiorgio presenterà tre sue opere. Ros.For.