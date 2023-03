Azzate, gli estremisti di destra di Do.Ra contro la cittadinanza a Liliana Segre

La senatrice Liliana Segre

Azzate (Varese) – Presidio di un gruppo di esponenti di Do.Ra, formazione di

estrema destra, all’esterno del comune ad Azzate mentre questa sera era in corso il consiglio

comunale, tra i punti all’ordine del giorno il conferimento della cittadinanza alla Senatrice a vita Liliana Segre, sopravvissuta alla Shoah. Hanno esposto due striscioni, “Segre per Azzate? Fumo negli occhi” per manifestare la loro contrarietà al riconoscimento per la senatrice e l’altro con la richiesta della cittadinanza onoraria all’attivista palestinese Ahed Tamimi. A vigilare sul posto le forze dell’ordine, Digos, carabinieri e Polizia locale.