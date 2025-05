Aziende sotto osservazione. Nasce il Gruppo tecnico anticrisi: "Prevenire prima di intervenire"

Al via il Gruppo tecnico per le crisi aziendali della provincia di Varese. L’iniziativa punta a monitorare le dinamiche economiche locali e a proporre misure di sostegno mirate a lavoratori e imprese. Il Gruppo tecnico opererà a supporto del Coordinamento politico territoriale, che è il tavolo di confronto interistituzionale promosso dalla Provincia di Varese, per affrontare le sfide future del tessuto produttivo locale, per promuovere azioni concrete e prevenire nuove emergenze. Ne fanno parte i rappresentanti di Regione Lombardia, Provincia Varese, Sviluppo Lavoro Italia, Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Varese, Comune di Biandronno, Comune di Saltrio, Italia Viva provincia di Varese, Confapi Varese, Cisl dei Laghi, Università degli studi dell’Insubria e Liuc - Università Cattaneo.

Nel corso della seduta, aperta a villa Recalcati dal presidente della Provincia Marco Magrini (nella foto), è stato presentato un cronoprogramma delle attività del gruppo. "Con la costituzione del Coordinamento politico e di questo Gruppo tecnico a supporto – ha dichiarato Magrini – emerge la forte volontà di tutti gli stakeholder del territorio di lavorare in sinergia. Inoltre l’obiettivo condiviso è di non limitarsi a gestire le situazioni di crisi ma di avviare un’azione di prevenzione delle crisi, introducendo azioni concrete a tutela dei lavoratori e delle imprese del territorio".

Per fare luce sulle dinamiche economiche e occupazionali locali è necessario mettere a sistema tutti gli studi realizzati e da realizzare. Il punto di partenza sarà il Ptcp – Piano territoriale di coordinamento provinciale, che è un atto di indirizzo della programmazione socioeconomica della provincia, ma il Gruppo ha programmato ulteriori studi da abbinare a integrazione al Ptcp, in particolare un Report periodico che darà un aggiornamento sulle crisi in atto e potenziali, che permetterà di individuare le aree di maggiore criticità del sistema produttivo e occupazionale e che darà indicazioni sulle dinamiche del territorio, sulla mobilità dei lavoratori e sulle politiche da attivare.