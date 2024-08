Aziani nel mirino dei truffatori dello specchietto

Non vanno in ferie… i truffatori. Dunque l’appello è agli anziani, fare attenzione, non aprire a sconosciuti e attenti, agli automobilisti, alla trappola "dello specchietto rotto". Nei giorni scorsi un’altra coppia di malviventi ha tentato di mettere in pratica l’odioso sistema . Il colpo non è riuscito, l’anziano di Olgiate Olona non è cascato nella trappola, ma la coppia di malviventi segnalata a bordo di un’Audi nera potrebbe, invece, aver fatto altre vittime e "incassanto" subito i contanti richiesti per riparare il danno per lo specchietto rotto. Per questo è importante segnalare gli episodi alla Polizia locale e ai carabinieri. Attenti anche ai falsi tecnici, il consiglio: non aprire la porta di casa.

R.F.