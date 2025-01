Avaria a un motore, aereo diretto a Londra costretto ad atterrare a Malpensa

Malpensa (Varese), 4 gennaio 2025 – Dei problemi a un motore hanno costretto questo pomeriggio un volo diretto a Londra e decollato dall’aeroporto di Firenze Peretola a fare un atterraggio d’emergenza a Malpensa. Il fatto è accaduto intorno alle 16 di oggi, sabato 4 gennaio. Il volo della British Airways decollato dallo scalo fiorentino alle 15.15 ha segnalato un avaria al motore sinistro subito dopo la partenza. Sono così subito scattati i protocolli di sicurezza.

Turisti all’aeroporto di Milano Malpensa

Attivati i protocolli

A Malpensa sono stati subito messi in atto i protocolli di sicurezza con mezzi di soccorso (ambulanze e automediche) e vigili del fuoco presenti in pista in via precauzionale. Sul volo erano presenti cento passeggeri, mentre nessun carico particolare risultava stivato. Non è stato quindi necessario scaricare il carburante prima dell'atterraggio. L'aereo è arrivato in pista senza problemi e i passeggeri sono stati fatti scendere senza che vi fosse alcuna emergenza. L'aereo è stato sottoposto a tutti i controlli del caso prima di ripartire. Per questo il volo successivo da Firenze, sempre diretto nella capitale britannica, delle 17.55 è stato cancellato.