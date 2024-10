Paura e rabbia in aeroporto a Orio al Serio: “Mai vista una cosa del genere, è una tragedia scampata”

Orio al Serio (Bergamo) - Rabbia, paura, panico, incredulità. Sono i sentimenti che hanno provato le migliaia di viaggiatori che questa mattina affollavano l’aeroporto Il Caravaggio di Orio al Serio, il terzo scalo italiano per numero di passeggeri, dove, intorno alle 8 un aereo della compagnia irlandese Ryanair, proveniente da Barcellona, una volta completato le operazioni di atterraggio (stava rullando), è stato vittima di un incidente che poteva avere conseguenze drammatiche: i quattro pneumatici del carrello posteriore sono esplosi impedendo al velivolo di liberare la pista.

Sul posto sono prontamente intervenuti i mezzi di soccorso aeroportuali e i vigili del fuoco. I 161 passeggeri a bordo del volo FR846, visibilmente sotto choc, sono stati fatti sbarcare in tutta sicurezza e accompagnati all’interno dell’aeroporto. Per fortuna nessuno tra equipaggio e passeggeri è rimasto ferito e non si sono registrati danni ad altri aerei. L’aeroporto è stato chiuso e le operazioni di decollo e atterraggio al Caravaggio sono state temporaneamente sospese: i voli in partenza hanno subito pesanti ritardi e quelli in arrivo hanno subito dirottamenti verso altri scali, come Malpensa e Verona (aerei WizzAir da Tirana e Ryanair da Budapest) o sono stati cancellati. La pista è stata danneggiata per 450 metri.

L’incidente, come detto, ha suscitato grande rabbia e paura tra i viaggiatori presenti nello scalo orobico e tra quelli che si trovavano sull’aereo Ryanair. “Non ho mai visto una cosa così in tanti anni che viaggio - sottolinea un 54enne bergamasco. Certo, può capitare. Ma, se ci pensiamo, l’aeroporto dovrebbe essere un posto sicuro e al riparo da ogni tipo di incidente. Quanto accaduto poteva avere conseguenze molto gravi. Per fortuna, infatti, non ci sono stati feriti e nessuna conseguenza. Ma la tragedia poteva essere veramente ad un passo”.

“Non posso pensare a cosa sarebbe potuto accadere - riflette un altro viaggiatore -. È proprio una tragedia scampata”. “È incredibile che in un aeroporto con voli internazionali possa succedere una cosa del genere. Anche se purtroppo incidenti possono capitare”. “Solo per un miracolo non abbiamo assistito ad una tragedia - ammette un soccorritore -. Per fortuna, alla fine, non ci sono stati morti e feriti. Ma ci siamo andati veramente vicini”. L’incidente ha fatto anche una “vittima“ illustre. La squadra dell’Atalanta, in partenza per Gelsenkirchen, in Germania, dove domani affronterà lo Shakhtar Donetsk in Champion’s League, è stata costretta a partire nel pomeriggio dall’aeroporto di Verona.