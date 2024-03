Avanza la pista ciclopedonale nell’ex galleria ferroviaria

La vecchia galleria ferroviaria di Induno, dove fino al 2009 transitava il treno, a breve si potrà attraversare a piedi o in bicicletta. Tra un paio di mesi sarà pronto il tratto di ciclopedonale il cui cantiere si è aperto lo scorso settembre. 1 chilometro circa il tracciato, di cui 350 metri nell’ex galleria. Ieri si è svolto un sopralluogo, con il sindaco Marco Cavallin che ha fatto il punto. "In galleria i lavori strutturali sono quasi terminati, mancano le finiture. Anche all’esterno è in itinere, è già delineato il percorso e manca l’ultimo massetto su cui si potrà camminare". Il nuovo tratto di ciclabile si congiungerà ad un altro aperto nel 2022 permettendo di arrivare a piedi fino ad Arcisate. Dall’altro lato sarà realizzato un ulteriore collegamento, già previsto a bilancio, per raggiungere l’area della stazione. Il costo complessivo della pista è di 695mila euro, di cui 460mila li ha messi Rfi.

"Che doveva realizzare l’opera - spiega il sindaco - a un certo punto visto che le cose non andavano nei tempi dovuti ho chiesto a Rfi di lasciare i soldi al Comune per fare l’opera noi, ed è quello che stiamo facendo e portando a compimento". L.C.