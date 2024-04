Avanza il progetto dell’ospedale unico . Ma anche la raccolta fondi per il ricorso

Ospedale unico di Busto Arsizio–Gallarate entro il 2029: "Si va avanti conferma in Commissione consiliare il dg Daniela Bianchi, il progetto è completamente finanziato". Ma è mobilitazione del Comitato per il diritto alla salute del Varesotto che contro il progetto ha presentato un ricorso al presidente Mattarella per salvare dalla dismissione i due presidi "il cui ammodernamento è possibile, con un costo minore per le casse pubbliche: 284 milioni per la ristrutturazione dei due ospedali, 440 milioni invece per il polo unico". Domani a Busto al Circolo Gagarin (via Galvani) alle 21,30 serata musicale per raccogliere fondi per il ricorso.