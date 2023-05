Autoarticolato si ribalta sulla rampa dell’A8 Ferito il conducente

Vigili del fuoco del distaccamento di Busto Arsizio-Gallarate in azione ieri in tarda mattinata per un incidente che ha coinvolto un autoarticolato. Il grosso mezzo, per cause da accertare, si è ribaltato sulla rampa di uscita dello svincolo di Busto Arsizio della A8. Sul posto gli agenti della polizia stradale per i rilievi e i soccorsi con il personale sanitario, ferito leggermente il conducente, che non ha avuto bisogno del trasporto al pronto soccorso. Disagi si sono verificati alla circolazione in un punto sempre molto trafficato. Per rimuovere il grosso veicolo sono intervenuti gli operatori di un’azienda specializzata.