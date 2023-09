Auto come ariete a Busto Garolfo: trascinato via il bancomat del supermarket

Sfondano la porta del centro commerciale e si portano via il bancomat. Incredibile quanto successo all’alba di eri all’interno della Coop di Busto Garolfo. I ladri sono riusciti a scappare con un bancomat intero dopo aver abbattuto la porta d’ingresso della struttura di via Arconate. Il colpo è stato messo a segno verso le 5 del mattino all’interno del centro commerciale dove si trova anche lo sportello bancario. I ladri sono entrati nel punto vendita utilizzando un’auto come ariete. Una volta dentro hanno agganciato lo sportello automatico e lo hanno trascinato via. Sul posto i carabinieri della compagnia di Legnano ma dei ladri nessuna traccia. Adesso le indagini proseguono per cercare di identificare gli autori del furto tramite le telecamere di sorveglianza. Ingenti i danni alla struttura mentre non si conosce l’entità del furto. Gli scorsi anni i ladri avevano tentato il colpo anche ad Olcella e nella piazza principale del paese, ma senza successo.

Ch.S.