Autismo, le inizative di Asst Sette Laghi e Ponte del Sorriso

Il 2 aprile si celebra la Giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo. Per l’occasione Asst Sette Laghi e Il Ponte del Sorriso hanno organizzato due iniziative, che si terranno il 4 e 5 aprile al Palace Hotel di Varese. Il primo giorno sarà dedicato al tema “Autismo e Scuola”, con un incontro di riflessione sulle modalità operative da attuare per rendere più inclusivo il contesto scolastico, partendo dalla costruzione di azioni sinergiche tra i clinici della Neuropsichiatria infantile, diretta da Cristiano Termine, e gli insegnanti. "Da anni ci confrontiamo con le difficoltà e le fatiche delle famiglie di bambini con spettro autistico, che incontriamo in Neuropsichiatria infantile dove siamo presenti con le nostre educatrici e volontari", commenta Emanuela Crivellaro, presidente del Ponte del Sorriso. Sabato 5 seguirà un convegno sul tema “Dalla genetica alla clinica al progetto di vita”: esperti dall’Italia e dall’estero faranno il punto sulla situazione attuale dell’autismo.

Saranno esposti e analizzati i risultati di uno studio finanziato dal Ponte del Sorriso, che ha coinvolto 122 bambini dai 3 ai 12 anni con autismo essenziale. "I dati presentati nel convegno saranno le basi per nuove conoscenze sulle cause dell’autismo e per indagini sulle correlazioni tra le varianti geniche e gli aspetti clinici", commenta il medico genetista Rosario Casalone.

Saranno inoltre descritte e discusse le varianti riscontrate in numerosi geni, identificate mediante indagini molecolari e citogenetici molecolari dalla struttura di Citogenetica e Genetica medica di Asst Sette Laghi in collaborazione con l’Ospedale Bambino Gesù di Roma e il Dipartimento di Scienze e alta tecnologia dell’Università dell’Insubria. La seconda parte della giornata si concentrerà su aspetti quotidiani e prospettive delle persone con autismo.

Lorenzo Crespi