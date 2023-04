"Attiveremo un presidio negli ospedali di Busto e Gallarate"

I dati dell’attività sono stati diffusi come da tradizione in occasione dell’anniversario della fondazione della Polizia di Stato. La cerimonia a livello locale si è tenuta quest’anno a Busto Arsizio al parco del Museo del Tessile. In occasione dell’evento il questore Michele Morelli ha annunciato la prossima apertura dei presidi di Polizia negli ospedali di Busto Arsizio e Gallarate: sono già stati individuati i locali. La manifestazione ha visto il consueto momento della consegna dei riconoscimenti al personale che si è distinto in particolari attività di servizio. Quindi sono stati premiati anche alcuni cittadini che nel corso del 2022 si sono distinti per senso del dovere e che con il loro contributo hanno agevolato l’attività del personale e ad alcune personalità che hanno fornito un supporto fondamentale alle molteplici attività istituzionali svolte. La cerimonia si è chiusa con la consegna delle borse di studio alla memoria del poliziotto e imprenditore Mario Merlo, storico presidente dell’Anps.