Ateneo a portata di mano. Liuc accoglie le matricole con l’app Actionbound

Un’applicazione con una duplice finalità: far conoscere i servizi più utili dell’Ateneo e creare relazioni fra giovani che non si conoscono, contrastando la dispersione scolastica. La mette a disposizione la Liuc alle matricole delle lauree triennali e si chiama Actionbound. "Sviluppata da due ragazzi tedeschi, l’app è molto interattiva e divertente – spiega Elena Galante, collaboratrice dell’Ufficio orientamento –. È il primo anno che la usiamo per l’accoglienza delle matricole. Siamo tra le poche università italiane a fare uso di uno strumento simile, utilizzabile con un click in qualsiasi lingua dagli studenti stranieri. C’è una versione anche per i genitori, prevalentemente testuale, in cui si racconta, per esempio, la storia della Liuc. E una terza versione, con contenuti video, sempre pensata per gli studenti".

L’Università è aperta in agosto. Sono attivi i servizi di segreteria e orientamento per gli studenti, per rispondere a domande sui percorsi di studio. Si possono prenotare colloqui individuali, su orientamento@liuc.it. La segreteria è aperta lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 9.30 alle 13.30 e mercoledì dalle 14 alle 16. L’orientamento da lunedì a venerdì, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17. La settimana di Ferragosto, da remoto. Da lunedì 12 a mercoledì 14 sarà possibile contattare l’ateneo solo da remoto, via email, telefono o chat.

La prossima data per il test di ammissione in Economia e Management è giovedì 29, alle 12. Chiusura iscrizioni e relativo pagamento contributo entro giovedì 22. Per immatricolarsi al corso di laurea triennale in Ingegneria gestionale è obbligatorio per tutti gli studenti sostenere il test Tolc-I erogato dal Cisia. Infine dal 9 al 13 settembre, al via i “percorsi di avvicinamento“, con programmi specifici in base al corso di laurea di appartenenza. Come Start, il progetto di accoglienza per le matricole di Ingegneria gestionale, con una serie di iniziative e attività per introdurre gli studenti al “modo di imparare“ degli ingegneri e attivare dinamiche relazionali costruttive tra compagni. Le matricole di Economia e Management potranno, invece, accostarsi alla didattica universitaria familiarizzando con il business english, la matematica e la statistica universitarie.

Silvia Vignati