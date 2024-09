Busto Arsizio, bimbo di 3 anni rimane incastrato nel cestino dei rifiuti: salvato dai vigili del fuoco

Busto Arsizio (Varese), 23 settembre 2024 – Alle tre del pomeriggio in un asilo comunale di Busto Arsizio è scattato l’allarme. Un bambino di tre anni si mette a piangere e a urlare. È rimasto con una gamba incastrata nel cestino dei rifiuti di ferro e non riesce più a divincolarsi. Le insegnanti, subito accorse, hanno tentato di liberarlo, ma il rischio di fargli ancora più male e di procurargli delle lesioni le ha subito fatte desistere. Meglio dare l’allarme, avvisare i genitori, a lasciar fare a chi sa come intervenire in questi casi. Ci hanno infatti pensato i vigili del fuoco del distaccamento di Busto Arsizio-Gallarate con un lavoro minuzioso e paziente a liberare la gamba del bambino, e ci sono riusciti senza praticamente fargli un graffio. Ad assistere alle operazioni c’era anche il padre, arrivato intanto all’asilo. Alla fine il piccolo se l’è cavata con un grosso spavento. Forse meno grosso di quello provato dalle maestre e dal padre.