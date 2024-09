Appartamento brucia. Disabile intossicato trovato a terra svenuto. È morto in ospedale

BUSTO ARSIZIO (Varese)

Tragedia ieri mattina a Busto Arsizio in un’abitazione del centro città: un anziano di 68 anni affetto da disabilità è rimasto intossicato dal fumo respirato nell’incendio della sua casa ed è morto poco dopo il ricovero in ospedale. Ancora da chiarire l’origine delle fiamme che hanno reso inagibile l’appartamento al primo piano di una palazzina d’epoca, da ieri sotto sequestro, causando la tragedia. Indagini sono state avviate dagli agenti del commissariato bustese.

L’allarme era scattato intorno alle 5, con la richiesta di intervento di massima urgenza in via San Michele, dove sono arrivati a sirene spiegate i vigili del fuoco insieme ai soccorritori del 118. Nell’appartamento il personale sanitario ha trovato il sessantottenne privo di sensi, riverso sul pavimento della cucina. Le sue condizioni sono apparse subito molto gravi, gli operatori hanno effettuato le manovre di rianimazione, quindi l’uomo è stato trasportato in ospedale in codice rosso, quello che nel gergo ospedaliero indica la massima gravità. Il sessantottenne è deceduto poco dopo il ricovero a causa dell’intossicazione causata dal fumo respirato. L’appartamento, dopo il sopralluogo, è stato dichiarato inagibile, le cause del rogo sono al vaglio.

E sono stati momenti di paura quelli vissuti ieri intorno alle 6,30 a Cairate da un automobilista che si è ritrovato al volante della propria vettura che ha preso fuoco. L’uomo è riuscito a mettersi in salvo, uscendo dall’abitacolo prima che le fiamme avvolgessero la macchina. Sul posto i pompieri.

Nel tardo pomeriggio ancora un intervento dei vigili del fuoco per l’incendio di un veicolo nel parcheggio davanti al Terminal 1 di Malpensa. A essere avvolta dalle fiamme una navetta, il tempestivo intervento della squadra ha evitato che le fiamme si propagassero, sono state quindi circoscritte al veicolo completamente distrutto. Non ci sono stati feriti.