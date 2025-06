Arrivano rinforzi: in servizio 14 nuovi agenti

Arrivano rinforzi per i commissariati di Busto Arsizio e di Gallarate, complessivamente 14 agenti, 10 a Busto Arsizio, 4 a Gallarate. Ad annunciarlo con una nota congiunta Andrea Cassani, segretario provinciale della Lega e sindaco di Gallarate, e Isabella Tovaglieri, eurodeputata e consigliera comunale a Busto Arsizio. Le due città nei mesi scorsi sono state interessate da episodi, risse e aggressioni, che hanno coinvolto gruppi di giovani e di stranieri, che hanno suscitato allarme, richieste di rinforzi per gli organici che svolgono un fondamentale servizio quotidiano nel territorio sono arrivate da esponenti politici e dai sindacati di Polizia. E la risposta ora c’è. "Siamo davvero contenti e grati per le nuove assegnazioni degli agenti conferiti ai Commissariati di tutta Italia che vedono la provincia di Varese estremamente attenzionata dal ministero dell’Interno – affermano Cassani e Tovaglieri – Arriveranno dieci nuovi agenti a Busto Arsizio e quattro a Gallarate.

Tali nuove assegnazioni consentiranno a Busto di andare a colmare le carenze del Commissariato e a Gallarate di poter prevedere ogni sera la seconda volante di PS che è necessaria per la sicurezza della città".

I due esponenti della Lega aggiungono quindi un ringraziamento per il sottosegretario all’Interno Nicola Molteni (a maggio a Gallarate ha effettuato un sopralluogo nella zona della stazione, una delle più critiche) e al ministro Matteo Piantedosi " per la vicinanza costante alla nostra provincia e per aver dato una risposta concreta alle necessità del nostro territorio certi che le nuove assegnazioni renderanno più sicure le nostre città". Ros. Fo.