Arrestato spacciatore nella lista dei suoi clienti manager e un medico

Tra i suoi clienti anche un medico del territorio, manager, ma anche un padre che, come testimonia una telefonata arrivata sul cellulare dello spacciatore dopo l’arresto, implorava l’uomo affinché finissero le minacce nei confronti del figlio: chiedeva i documenti o i telefoni cellulari dei suoi "clienti" in pegno per il successivo pagamento lo spacciatore, un tunisino di 31 anni, che gli agenti del Commissariato di Legnano hanno arrestato sabato sera dopo averlo intercettato sabato sera nella zona di corso Garibaldi e via Pontida. Alla prima perquisizione gli agenti gli hanno trovato nelle tasche piccole quantità di sostanza stupefacente ma la dimensione del "giro" è poi emersa in occasione della seconda perquisizione, fatta nell’abitazione dell’uomo, a San Vittore Olona. Qui gli agenti hanno rinvenuto 850 euro in contanti, una trentina di grammi di marijuana, 600 grammi di hascisc in panetti, 100 grammi di resina dello stesso stupefacente e poche dosi di cocaina ed eroina. Nell’abitazione sono stati trovati anche una ventina di documenti di identità, telefoni cellulari e le chiavi di una mini moto rubata in città lo scorso agosto: si tratta in tutti i casi di "pegni" lasciati dai clienti dello spacciatore che non erano in grado di saldare subito l’acquisto di stupefacenti. Sempre sabato, ma nel pomeriggio, gli agenti hanno denunciato a piede libero un cittadino di nazionalità marocchina, classe 1995, operaio metalmeccanico di professione che "arrotondava" lo stipendio spacciando sostanze stupefacenti acquistate in zona. Gli agenti lo hanno fermato una prima volta nella zona intorno a Grancasa, trovandolo in possesso di circa 600 euro in contanti. Il 28enne è stato denunciato a piede libero per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.P.G.