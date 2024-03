"Arrestati i tre ladri di Parmigiano Reggiano a Varese: convalidata l'accusa di furto aggravato"

Convalidato l’arresto per i tre "ladri di Parmigiano Reggiano" che nel pomeriggio di domenica avevano fatto razzia al supermercato Tigros a Gavirate del formaggio amato in tutto il mondo. I tre… ghiotti di Parmigiano, di origine romena, marito, moglie e cognata, età tra i 22 anni e i 26 anni, avevano "prelevato" dal reparto latticini una cinquantina di confezioni, valore circa 600 euro, nascosti nelle borse, nelle giacche, nelle tasche. I loro movimenti erano stati osservati dal personale del negozio, i comportamenti insospettivano, e i sospetti si sono rivelati fondati. Fatta la provvista di formaggio, i tre hanno imboccato la corsia di una cassa chiusa e si sono diretti verso l’uscita, convinti che il colpo fosse riuscito e la provvista di Parmigiano prelibato assicurato. Non è andata così: a bloccarli un carabiniere fuori servizio, che era a fare la spesa, allertato dal direttore del supermercato, il militare li ha aspettati al varco e li ha fermati. Nel frattempo erano stati richiesti rinforzi alla centrale operativa del comando provinciale dell’Arma e sul posto sono arrivate tre pattuglie. I romeni, tutti residenti a Milano, sono stati accompagnati in caserma per l’identificazione e quindi arrestati con l’accusa di furto aggravato.

Nel pomeriggio di lunedì sono comparsi davanti al giudice del Tribunale di Varese che ha convalidato l’arresto. Tutti e tre sono poi stati scarcerati con la misura cautelare del divieto di dimora in provincia di Varese e l’obbligo di firma, due volte la settimana, alla polizia giudiziaria.

R.F.