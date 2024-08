Furti a Busto Arsizio, topi d’appartamento fermati con droga e arnesi da scasso nell’auto

Busto Arsizio (Varese), 3 agosto 2024 – Un’operazione di routine di controllo del territorio della Polizia locale di Busto Arsizio si è conclusa con l’arresto e la denuncia di due pregiudicati. La vicenda risale alla mattina del 20 luglio, quando una pattuglia, grazie ai dispositivi di lettura delle targhe presenti ai varchi d’ingresso in città, intercetta e blocca un’auto radiata dalla circolazione e intestata a un prestanome.

A bordo gli agenti identificano una giovane coppia, formata da un uomo di nazionalità sudamericana con regolare permesso di soggiorno in Italia e una donna italiana, entrambi con diversi precedenti per furto e reati contro il patrimonio, ricercati dalle forze dell'ordine per l'adozione di diversi provvedimenti di polizia e segnalazioni a loro carico.

Il conducente, inoltre, utilizzava un veicolo intestato a un noto prestanome senza essere in possesso di patente di guida.

Denunciati a piede libero

Pesanti le conseguenze del loro fermo, per fortuna prima del compimento di analoghi furti, grazie all'intervento tempestivo e risolutivo degli agenti della Polizia locale, che hanno proceduto alla denuncia a piede libero di entrambi per porto ingiustificato di arnesi da scasso oltre che per detenzione ai fini dello spaccio di stupefacenti, in relazione alla quantità di cocaina trovata a bordo del veicolo. Al conducente è stato inoltre contestato il reato penale per recidiva in relazione alla guida senza patente.

Su disposizione dell'autorità giudiziaria veniva disposta a loro carico il sequestro del veicolo, dello stupefacente, del denaro (circa 450 euro) e degli arnesi da scasso nascosti all'interno del veicolo.

Le reazioni

Soddisfazione per la brillante operazione è stata espressa dall’assessore alla Sicurezza Salvatore Loschiavo: “Ringrazio vivamente gli agenti che hanno operato e il comandante Lanna per questo importante risultato, che assicura alla giustizia due soggetti già da tempo ricercati. Ancora una volta risulta essenziale ed efficace il connubio tra la professionalità degli agenti e la strumentazione tecnologica che l’Amministrazione Comunale ha da tempo messo loro a disposizione, in particolare i varchi elettronici che consentono di individuare le auto sospette”.