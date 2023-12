Arma clandestina in casa. Arrestato straniero

Arrestato un uomo di 37 anni per detenzione abusiva di arma da fuoco clandestina. L’arresto in flagranza di reato è scattato l’altra notte da parte dei carabinieri di Varese. I militari sono intervenuti in quanto da alcuni giorni avevano ricevuto segnalazioni riguardo a un cittadino straniero che poteva detenere un’arma clandestina presso il suo domicilio. I carabinieri hanno quindi avviato indagini mirate e pedinamenti. L’individuazione e la successiva perquisizione nell’alloggio, hanno portato alla conferma delle segnalazioni rinvenendo un’arma semiautomatica con il relativo munizionamento in ottimo stati d’uso e funzionante. Le indagini dell’Arma proseguono, da accertare la provenienza dell’arma e se la stessa sia stata utilizzata in passato per commettere delitti.R.F.