In auto asciugacapelli Dyson e battery pack Apple contraffatti: sequestrata merce per 13 mila euro

Arcisate (Varese) – Operazione della polizia locale che ad Arcisate ha fermato per un controllo stradale una macchina con a bordo due uomini, l’auto ha insospettito per il parabrezza danneggiato. Sospetti confermati: dalle perquisizioni sono emerse 12 confezioni di asciuga capelli Dyson, nascoste nel bagagliaio, 63 battery pack Apple, sono state trovate nella camera d’albergo dove alloggiavano, tutta merce contraffatta.

I due uomini, residenti in un’altra regione sono stati deferiti per possesso di oggetti contraffatti e ricettazione per un valore totale della merce sequestrata di 13mila euro. I due non sono stati in grado di esibire alcun documento di trasporto né alcuna fattura di acquisito, i successivi accertamenti hanno confermato che la merce era falsa.