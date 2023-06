Appuntati e brigadieri Encomi per il lavoro

Premiati i carabinieri che si sono distinti in servizio. Encomio all’appuntato scelto Armando Pallone per aver salvato un’anziana dall’incendio in casa a Morazzone; al vicebrigadiere Alessio Oliveri per le indagini che hanno portato a 38 arresti per traffico di armi, rapina e estorsione. Encomi per l’attività investigativa al comando di Varese e le stazioni di Sesto Calende e Vergiate. Ai marescialli maggiore Michela Ruggeri per le indagini sui maltrattamenti in famiglia e a Salvatore Giuseppe Manca per aver convinto un uomo a non lanciarsi dalla sopraelevata ferroviaria. Riconoscimenti al luogotenente Michele Foti, il maresciallo Sandro Zimotti, il brigadiere Gianni Ragazzoni e il carabiniere Marco Santoro per le indagini che hanno portato all’arresto di 4 spacciatori. Il luogotenente Giovanni Ferrò, il maresciallo Caterina Salemme, il vicebrigadiere Mario Paolocci e gli appuntati Daniele Ninni e Claudio Picard per le indagini sul rogo in una ditta di rifiuti; ai luogotenenti Marco Cariola e Francesco Urcioli, il maresciallo Mattia Cislaghi e il brigadiere Francesco Costa per le indagini su due rapine. R.C.