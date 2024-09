Appuntamento in centro a Busto. Una giornata dedicata allo sport

di Rosella formenti

Protagonista lo sport: oggi torna "Busto: Sport per tutti". La manifestazione porta nel centro cittadino decine di società, atleti, allenatori, dirigenti che inviteranno a provare le varie discipline e daranno tutte le informazioni necessarie per orientarsi nella variegata offerta del mondo sportivo bustese. Organizzata dall’Assb (associazione società sportive bustesi), con il supporto dell’Amministrazione Comunale e la collaborazione di Distretto del Commercio, Ascom, Comitato Commercianti Centro Cittadino, Istituti Scolastici Olga Fiorini e Marco Pantani, e la partecipazione del Panathlon Club La Malpensa, l’iniziativa dalle 15 alle 19 trasformerà il centro di Busto in una grande palestra a cielo aperto dove provare tutti gli sport che è possibile praticare in città.

Davvero un’opportunità per i più giovani e per le famiglie di conoscere da vicino e toccare con mano la qualità dello sport bustese, all’avvio della stagione sportiva. Sono più di sessanta le società pronte a sfruttare l’occasione offerta dall’importante vetrina che metterà in evidenza anche il ruolo educativo e formativo che da sempre le società svolgono, anche in sinergia con gli istituti scolastici. Presenti anche gli sport paralimpici, per una giornata di sport davvero per tutti, nessuno escluso.

"Le società sportive che partecipano a questa manifestazione non diminuiscono con il passare degli anni – sottolinea l’assessore allo Sport Maurizio Artusa - anzi la famiglia dello sport cittadino si allarga e offre sempre più occasioni di sport, per esempio quest’anno ci sarà un campo da pickleball, che è uno sport emergente, a disposizione di tutti.

Da non tralasciare l’attenzione alle società che includono i disabili, dimostrata con la modifica del regolamento dei contributi che premia le società inclusive". A proposito di inclusione ASSB si farà promotrice della realizzazione di un vademecum che le società sportive potranno utilizzare per includere al meglio le persone disabili (sia per problemi motori che intellettivi). Domani invece, appuntamento all’ Aias Busto Arsizio, associazione che da decenni si occupa della cura di bambini e ragazzi con disabilità: dalle 14 alle 19 presso la sede di Via Alba, 30, si svolgerà "AIASport 2024", una manifestazione in cui tutti i ragazzi potranno provare degli sport e decidere se praticarli nella prossima annata sportiva. Una sorta di Open day collettivo in cui provare, confrontare o anche solo chiacchierare di sport, facendo merenda insieme. Sport davvero senza barriere, di tutti e per tutti.